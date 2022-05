LIVE – Italia-Canada 1-2, Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA (Di domenica 15 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Canada 1-2 28’53” – Due minuti di penalità per l’Italia: hooking di Daniel Glira 28’15” – GOL Canada! Josh Anderson firma il gol del vantaggio canadese: 1-2 26’15” – Deviazione fondamentale di Fazio: il dischetto tirato da Johnson non ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Latestuale di, match valido per idisu. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA1-2 28’53” – Due minuti di penalità per l’: hooking di Daniel Glira 28’15” – GOL! Josh Anderson firma il gol del vantaggio canadese: 1-2 26’15” – Deviazione fondamentale di Fazio: il dischetto tirato da Johnson non ...

