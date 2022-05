LIVE – Italia-Canada 1-1, Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA (Di domenica 15 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Canada 1-1 20’00 – FINE PRIMO PERIODO: 1-1 15’50” – GOL Canada! I canadesi pareggiano i conti con Travis Sanheim: 1-1 12’57” – GOL Italia! Phil Pietroniro porta in vantaggio gli azzurri 11’50” – L’Italia spreca ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Latestuale di, match valido per idisu. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA1-1 20’00 – FINE PRIMO PERIODO: 1-1 15’50” – GOL! I canadesi pareggiano i conti con Travis Sanheim: 1-1 12’57” – GOL! Phil Pietroniro porta in vantaggio gli azzurri 11’50” – L’spreca ...

Advertising

Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - TODAYSfestival : ?? Cosa diavolo sono?! E.. possiamo averne di più? Dall’art al post punk, passando per il math rock e il progressiv… - Emergenza24 : [15.05-12:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, 9^ tappa DIRETTA LIVE Isernia-Blockhaus oggi: orario tv e risultati | Meteo 15 maggio -