LIVE Italia-Canada 1-1 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: pareggio canadese, ma bene gli azzurri (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.15 Bella avanzata sulla sinistra di Johnson, ma viene fermato ottimamente da Insam. 4.10 pareggio DEL Canada! Grandissimo diagonale di Sanheim sull’assist di Severson e Anderson. Non può nulla Fazio. 4.17 Hannoun!! Blocca Driedger! Ancora Italia minacciosa in avanti! 5.25 Canada che è chiamato a reagire, ma ancora gli attacchi sono poco convinti e disordinati. 7.03 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’Italia E’ IN VANTAGGIO!!!! PHIL PIETRONIRO TROVA IL VARCO DOPO UNA GRANDE ASSISTENZA DI MCNALLY E FRIGO! 8.10 CHE OCCASIONE PER SANNA! Splendido passaggio volante di Petan per Sanna: disco ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.15 Bella avanzata sulla sinistra di Johnson, ma viene fermato ottimamente da Insam. 4.10DEL! Grandissimo diagonale di Sanheim sull’assist di Severson e Anderson. Non può nulla Fazio. 4.17 Hannoun!! Blocca Driedger! Ancoraminacciosa in avanti! 5.25che è chiamato a reagire, ma ancora gli attacchi sono poco convinti e disordinati. 7.03 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’E’ IN VANTAGGIO!!!! PHIL PIETRONIRO TROVA IL VARCO DOPO UNA GRANDE ASSISTENZA DI MCNALLY E FRIGO! 8.10 CHE OCCASIONE PER SANNA! Splendido passaggio volante di Petan per Sanna: disco ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 9 LIVE - Scoty_Live : @malinovskyi18 Ruslan, sappi che Berlusconi è Salvini, due dei più grandi ammiratori di putin in Italia, sono grand… -