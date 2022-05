LIVE Italia-Canada 1-1 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: pareggio al termine del primo periodo! Bene gli azzurri (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A fra poco per la seconda frazione di gioco, sperando di ritrovare la bella Italia vista nel primo tempo: decisa, coraggiosa e tosta. FINISCE IL primo periodo! Italia-Canada 1-1! 1.07 Fazio! Gran posizionamento sul tiro ravvicinato di Sillinger. 1.30 Dubois ci prova! Contenuto dalla muraglia Italiana racchiusa nella propria gabbia. 3.15 Bella avanzata sulla sinistra di Johnson, ma viene fermato ottimamente da Insam. 4.10 pareggio DEL Canada! Grandissimo diagonale di Sanheim sull’assist di Severson e Anderson. Non può nulla Fazio. 4.17 Hannoun!! Blocca Driedger! Ancora Italia minacciosa in avanti! 5.25 Canada che è chiamato a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA fra poco per la seconda frazione di gioco, sperando di ritrovare la bellavista neltempo: decisa, coraggiosa e tosta. FINISCE IL1-1! 1.07 Fazio! Gran posizionamento sul tiro ravvicinato di Sillinger. 1.30 Dubois ci prova! Contenuto dalla muragliana racchiusa nella propria gabbia. 3.15 Bella avanzata sulla sinistra di Johnson, ma viene fermato ottimamente da Insam. 4.10DEL! Grandissimo diagonale di Sanheim sull’assist di Severson e Anderson. Non può nulla Fazio. 4.17 Hannoun!! Blocca Driedger! Ancoraminacciosa in avanti! 5.25che è chiamato a ...

