LIVE – Italia-Canada 0-0, Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA (Di domenica 15 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Canada 0-0 11.30 – Il Canada continua a spingere per cercare il vantaggio, l’Italia rimane schiacciata e riesce a tenere per ora 11.26 – Subito un tiro violento di Dubois, ben fermato da Fazio 11.23 – L’Italia inizia ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Latestuale di, match valido per idisu. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA0-0 11.30 – Ilcontinua a spingere per cercare il vantaggio, l’rimane schiacciata e riesce a tenere per ora 11.26 – Subito un tiro violento di Dubois, ben fermato da Fazio 11.23 – L’inizia ...

