LIVE Italia-Canada 0-0 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: gli Azzurri provano a resistere! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37 Già cinque tiri in porta per il Canada, ma la difesa Italiana si è sempre fatta trovare pronta. 11.20 Tiro di Graves!! Stupenda risposta di Fazio che blocca il disco! Era un tentativo violentissimo da distanza ravvicinata. 12.26 Time-out chiamato dal Canada. 13.14 Mischia furibonda nella gabbia Italiana, ma nessun canadese ha trovato il colpo vincente per l’1-0. 14.36 Italia sempre schiacciata dentro la propria gabbia: il Canada spinge alla ricerca del vantaggio. 16.03 Bella risposta di Fazio sul tiro violento di Dubois! 17.30 Buon avvio da parte degli Azzurri in fase difensiva: tosti e attenti, il Canada non trova varchi e deve impostare da dietro. 19.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 Già cinque tiri in porta per il, ma la difesana si è sempre fatta trovare pronta. 11.20 Tiro di Graves!! Stupenda risposta di Fazio che blocca il disco! Era un tentativo violentissimo da distanza ravvicinata. 12.26 Time-out chiamato dal. 13.14 Mischia furibonda nella gabbiana, ma nessun canadese ha trovato il colpo vincente per l’1-0. 14.36sempre schiacciata dentro la propria gabbia: ilspinge alla ricerca del vantaggio. 16.03 Bella risposta di Fazio sul tiro violento di Dubois! 17.30 Buon avvio da parte degliin fase difensiva: tosti e attenti, ilnon trova varchi e deve impostare da dietro. 19.00 ...

