LIVE GTWC Francia 2022 in DIRETTA: Mercedes #89 vince ancora con Raffaele Marciello, 11mo posto per Valentino Rossi (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa lunga giornata. Un saluto a tutti! 16.08 Semplicemente incredibile il passo per Raffaele Marciello, dominatore del fine settimana. Il #89 di Akkodis guarda già ai pRossimi eventi con tutte le carte in regola per ben figurare! 16.05 Non arriva la Top10 per Valentino Rossi, in difficoltà rispetto a Brands Hatch. Altri chilometri per il ‘Dottore’ che cercherà di rifarsi già dal pRossimo round. 16.02 La classifica finale 1 89 FIN PRO 1 BOGUSLAVSKIY, Timur AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 29.839 37.253 31.722 1:38.814 1:36.945 1 2 88 FIN PRO 2 PLA, Jim AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 13.683 13.683 29.851 36.997 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa lunga giornata. Un saluto a tutti! 16.08 Semplicemente incredibile il passo per, dominatore del fine settimana. Il #89 di Akkodis guarda già ai pmi eventi con tutte le carte in regola per ben figurare! 16.05 Non arriva la Top10 per, in difficoltà rispetto a Brands Hatch. Altri chilometri per il ‘Dottore’ che cercherà di rifarsi già dal pmo round. 16.02 La classifica finale 1 89 FIN PRO 1 BOGUSLAVSKIY, Timur AKKODIS ASP Team-AMG GT3 37 29.839 37.253 31.722 1:38.814 1:36.945 1 2 88 FIN PRO 2 PLA, Jim AKKODIS ASP Team-AMG GT3 37 13.683 13.683 29.851 36.997 ...

