LIVE – Giro d’Italia 2022, nona tappa Isernia-Blockhaus: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 15 maggio 2022) Grande attesa per la nona tappa del Giro d’Italia 2022, che oggi propone 189 chilometri da Isernia al Blockhaus. Primo grande arrivo in salita di questa edizione quello che chiude la prima settimana di corsa, con Lopez che cercherà di mantenere ancora la maglia rosa. Molti però si aspettano i primi attacchi tra i big della generale. Sportface vi racconterà questa imperdibile giornata fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 11:50 nona tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA 12.12 – Caduta in salita in fondo al gruppo. Pello Bilbao ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Grande attesa per ladel, che oggi propone 189 chilometri daal. Primo grande arrivo in salita di questa edizione quello che chiude la prima settimana di corsa, con Lopez che cercherà di mantenere ancora la maglia rosa. Molti però si aspettano i primi attacchi tra i big della generale. Sportface vi racconterà questa imperdibile giornata fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 11:50: PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO AGGIORNA LA12.12 – Caduta in salita in fondo al gruppo. Pello Bilbao ...

Advertising

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - infoitinterno : LIVE Giro: si arriva alla cima Blockhaus, dove nacque il mito di Merckx - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, 9^ tappa DIRETTA LIVE Isernia-Blockhaus oggi: orario tv e risultati | Meteo 15 maggio -