LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: la INEOS alza l’andatura, si avvicina Passo Lanciano (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.04 Rientrato ora Bardet, grazie al supporto di tre compagni di squadra. Brutto momento per forare, il francese ha dovuto faticare un po’. 15.03 65 km alla fine di questa nona tappa. Sempre più vicina la salita verso Passo Lanciano. 15.00 Ritmo elevatissimo ora in gruppo, in questo tratto di saliscendi c’è anche chi sta perdendo le ruote. Tutto ciò rende la rincorsa di Romain Bardet ancora più complessa. 14.58 Continua a scendere il vantaggio dei battistrada, con il gruppo che ora sta andando molto forte. Distacco portato sotto i 3? dalla INEOS. 14.55 Romain Bardet attardato rispetto al gruppo. Forse una foratura o un problema meccanico lo costringe a lavorare per ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.04 Rientrato ora Bardet, grazie al supporto di tre compagni di squadra. Brutto momento per forare, il francese ha dovuto faticare un po’. 15.03 65 km alla fine di questa nona tappa. Sempre più vicina la salita verso. 15.00 Ritmo elevatissimo ora in gruppo, in questo tratto di saliscendi c’è anche chi sta perdendo le ruote. Tutto ciò rende la rincorsa di Romain Bardet ancora più complessa. 14.58 Continua a scendere il vantaggio dei battistrada, con il gruppo che ora sta andando molto forte. Distacco portato sotto i 3? dalla. 14.55 Romain Bardet attardato rispetto al gruppo. Forse una foratura o un problema meccanico lo costringe a lavorare per ...

