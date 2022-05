LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: 92 km al traguardo, inizia il lavoro della INEOS (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.32 L’azione della INEOS ed in particolare di Castroviejo sta subito portando i suoi frutti. Il distacco del gruppo è sceso a 4?. 14.30 Il finale di tappa regalerà enorme spettacolo, reso ancora più bello dalla cornice ambientale: Giro d’Italia – Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89, Zana, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPeters Gruppo Maglia Rosa > 4’37” 93 km to go #Giro pic.twitter.com/dgrDXbTwM4 — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 15, 2022 14.27 Dopo essere salito oltre i 5?, il ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.32 L’azioneed in particolare di Castroviejo sta subito portando i suoi frutti. Il distacco del gruppo è sceso a 4?. 14.30 Il finale di tappa regalerà enorme spettacolo, reso ancora più bello dalla cornice ambientale:– Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89, Zana, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPeters Gruppo Maglia Rosa > 4’37” 93 km to go #pic.twitter.com/dgrDXbTwM4 —(@ditalia) May 15,14.27 Dopo essere salito oltre i 5?, il ...

