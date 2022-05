LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: 80 km al traguardo, si avvicina Passo Lanciano. Il gruppo recupera sui fuggitivi (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.52 Ricordiamo la composizione della fuga: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Rosa (EOLO-Kometa), Felix Gall (AG2R Citroën Team), Nans Peters (AG2R Citroën Team), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Eduardo Sepúlveda (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost) e James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 14.49 Tra 20 km inizierà la prima delle due durissime scalate di questo finale di tappa. Aspettiamoci un ulteriore aumento del Passo in gruppo prima dell’inizio dell’ascesa. 14.46 Superate le tre ore di corsa. La media oraria è di 37,6 km/h. 14.44 80 km al ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.52 Ricordiamo la composizione della fuga: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Rosa (EOLO-Kometa), Felix Gall (AG2R Citroën Team), Nans Peters (AG2R Citroën Team), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Eduardo Sepúlveda (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost) e James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 14.49 Tra 20 km inizierà la prima delle due durissime scalate di questo finale di tappa. Aspettiamoci un ulteriore aumento delinprima dell’inizio dell’ascesa. 14.46 Superate le tre ore di corsa. La media oraria è di 37,6 km/h. 14.44 80 km al ...

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Circa 90 km all'arrivo e ci si avvicina alla fase caldissima della tappa: fuggitivi… - nicftlouis : piadina tua fan numero uno ti avrà dedicato 20 tweet nel giro di cinque minuti,che cucciola — la amo -