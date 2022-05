LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: tra poco il Blockhaus, Diego Rosa solo al comando (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.13 Il gruppo principale si è spezzato in tre tronconi in discesa. Landa ha perso qualche metro. 16.13 Diego Rosa non ha chance di vincere la tappa. Oggi ad alzare le braccia sarà un uomo di classifica. 16.11 FORATURA PER WILCO KELDERMAN! L’olandese cambia la bici, ma davvero non ci voleva per lui, bruttissimo colpo. 16.11 Peters, Dombrowski e Sepulveda si portano a 20? da Rosa. A 2’02” il gruppo principale. 16.10 Il Blockhaus è una delle salite più dure in assoluto del Giro d’Italia, fa paura. 13,6 km all’8,4% di pendenza media. Gli ultimi 10 km hanno una pendenza media del 9,4% e punta del 14%. Per tanti corridori ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.13 Il gruppo principale si è spezzato in tre tronconi in discesa. Landa ha perso qualche metro. 16.13non ha chance di vincere la tappa. Oggi ad alzare le braccia sarà un uomo di classifica. 16.11 FORATURA PER WILCO KELDERMAN! L’olandese cambia la bici, ma davvero non ci voleva per lui, bruttissimo colpo. 16.11 Peters, Dombrowski e Sepulveda si portano a 20? da. A 2’02” il gruppo principale. 16.10 Ilè una delle salite più dure in assoluto del, fa paura. 13,6 km all’8,4% di pendenza media. Gli ultimi 10 km hanno una pendenza media del 9,4% e punta del 14%. Per tanti corridori ...

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - grizzoschettino : RT @Valerio864dd: Live from Giro, Parte 1. L'attesa. #GiroDItalia #15maggio #ammuzzo - Valerio864dd : Live from Giro, Parte 1. L'attesa. #GiroDItalia #15maggio #ammuzzo -