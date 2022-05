LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Carapaz attacca, Nibali e Pozzovivo da sogno! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.13 Nibali ha perso 19? dal gruppetto di testa. Hindley, Almeida e un commovente Pozzovivo sono rientrati su Landa, Bardet e Carapaz a 2,2 km dall’arrivo. 17.12 Carapaz e Bardet hanno 1’24” su Juan Pedro Lopez, che si trova insieme a Fortunato. Il loro ritardo dallo spagnolo stamattina era di 2’06”: siamo al pelo… 17.11 SI STACCA VINCENZO Nibali! Deve gestirsi, ha l’esperienza per non perdere troppo. 17.11 3 km all’arrivo. Landa, Carapaz e Bardet sono al comando con 9? su Nibali, Pozzovivo, Hindley e Almeida. 17.10 FORZA AZZURRI, DOVETE STRINGERE I DENTI! Nibali e ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.13ha perso 19? dal gruppetto di testa. Hindley, Almeida e un commoventesono rientrati su Landa, Bardet ea 2,2 km dall’arrivo. 17.12e Bardet hanno 1’24” su Juan Pedro Lopez, che si trova insieme a Fortunato. Il loro ritardo dallo spagnolo stamattina era di 2’06”: siamo al pelo… 17.11 SI STACCA VINCENZO! Deve gestirsi, ha l’esperienza per non perdere troppo. 17.11 3 km all’arrivo. Landa,e Bardet sono al comando con 9? su, Hindley e Almeida. 17.10 FORZA AZZURRI, DOVETE STRINGERE I DENTI!e ...

