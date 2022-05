LIVE Djokovic-Tsitsipas, Finale ATP Roma 2022 in DIRETTA: il serbo vuole il primo 1000 della stagione (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Novak Djokovic su Casper Ruud in semiFinale – Il successo in rimonta di Stefanos Tsitsipas su Alexander Zverev Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valida per la Finale del torneo singolare maschile ATP 1000 di Roma 2022. Ottavo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 6 successi a 2, con un parziale di 4 a 0 sulla terra rossa, tra cui un precedente a Roma. Tre finali giocate contro e vinte dal balcanico e l’ultima coincide con l’ultimo confronto tra i due: il greco ha perso ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria di Novaksu Casper Ruud in semi– Il successo in rimonta di Stefanossu Alexander Zverev Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasfida tra Novake Stefanos, valida per ladel torneo singolare maschile ATPdi. Ottavo confronto tra i due giocatori: ilconduce per 6 successi a 2, con un parziale di 4 a 0 sulla terra rossa, tra cui un precedente a. Tre finali giocate contro e vinte dal balcanico e l’ultima coincide con l’ultimo confronto tra i due: il greco ha perso ...

