LIVE – Djokovic-Tsitsipas 6-0, 1-3 finale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 15 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valevole come finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il numero uno al mondo ha conquistato la millesima vittoria in carriera e non ha alcuna intenzione di fermarsi, considerando peraltro la possibilità di marchiare la sua carriera con il sesto sigillo a Roma; dal canto suo, il greco è alla ricerca della prima affermazione sul palcoscenico capitolino e tenterà di avere la meglio dell’avversario sul piano del gioco espresso. Il tennis di contrattacco e tattica di Djokovic può mettere seriamente in crisi il gioco qualitativamente apprezzabile di Tsitsipas, con quest’ultimo che dovrà chiedere gli straordinari alla sua forza ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ile latestuale del confronto tra Novake Stefanos, valevole comedegliBNL. Il numero uno al mondo ha conquistato la millesima vittoria in carriera e non ha alcuna intenzione di fermarsi, considerando peraltro la possibilità di marchiare la sua carriera con il sesto sigillo a Roma; dal canto suo, il greco è alla ricerca della prima affermazione sul palcoscenico capitolino e tenterà di avere la meglio dell’avversario sul piano del gioco espresso. Il tennis di contrattacco e tattica dipuò mettere seriamente in crisi il gioco qualitativamente apprezzabile di, con quest’ultimo che dovrà chiedere gli straordinari alla sua forza ...

