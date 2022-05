L'Italia rimonta Spettacolo Minder (Di domenica 15 maggio 2022) Spettacolare cross - country ieri ai Pratoni del Vivaro, seconda prova del Test Event che anticipa i Mondiali di settembre. Solo 7 binomi su 63 hanno chiuso con il netto, tra questi i quattro del team ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Spettacolare cross - country ieri ai Pratoni del Vivaro, seconda prova del Test Event che anticipa i Mondiali di settembre. Solo 7 binomi su 63 hanno chiuso con il netto, tra questi i quattro del team ...

TuttoSuRoma : Internazionali d’Italia: Tsitsipas rimonta Zverev e conquista la finale a #Roma in tre set - Sportmediaset - JexDelis : In tutto ciò chi meritava di vincere era la cosa migliore Serbia. Contenta per la rimonta al televoto. Italia sesta grande palo :( - R34DYXT0RUN : è giunta l'ora di manifestare per la rimonta dell'italia - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: INTERNAZIONALI D’ITALIA?? Novak #Djokovic batte in semifinale Casper Ruud 6-4 6-3 e conquista la vittoria n°1000 a livell… - tvdellosport : INTERNAZIONALI D’ITALIA?? Novak #Djokovic batte in semifinale Casper Ruud 6-4 6-3 e conquista la vittoria n°1000 a… -

Ora guida la Francia, davanti a Svizzera e Svezia, mentre l'Italia, trascinata dalla Bordone (Imperial) è salita dal 9° al 5° posto. Individuali: dopo Godel ora c'è il francese Livio, terza la Klimke ... Internazionali di Roma, la finale Djokovic - Tsitsipas oggi su Sky Sport Sono 8 i precedenti, con Djokovic in vantaggio 6 - 2 (4 - 0 sul rosso, compresa l'ultima incredibile rimonta nella finale del Roland Garros). Il programma di oggi degli Internazionali d'Italia su ... Djokovic-Tsitsipas e Swiatek-Jabeur le finali al Foro ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic si libera anche di Casper Ruud e punta dritto al trono di Roma, Stefanos Tsitsipas permettendo. In un 2022 fin qui complicato per il serbo, fra tornei saltati per la ...