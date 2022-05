L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 16: “Sogno o son desta?” (Di domenica 15 maggio 2022) Per prima cosa vorrei dare una simbolica pacca sulle spalle a Roger, perché l’ultima non è stata la sua puntata, diciamo che a lui venerdì 13 non porta molto bene e ne abbiamo le prove. Prima è stato sfan****to in diretta da Estefania che tra le cose più carine che gli ha detto c’è un non sei un uomo e un mi fa schifo, poi durante la prova ricompensa contro Clemente si è infortunato facendosi molto male ad una caviglia, tanto da doverlo portare subito in ospedale. Ma tornando ad Estefania, mi pare ovvio che non le sia parso vero che Laura abbia raccontato di quanto Roger sia stato traditore, per potersi aggrappare e mollarlo. Sono certa che non aspettasse che un appiglio, e Laura gliel’ha dato, e sapete perché voleva slegarsi da lui? Perché ha visto che la coppia non ha funzionato visto che lei è finita su playa sgamada al primo televoto e quindi Roger non le serviva più. Non che lui ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 15 maggio 2022) Per prima cosa vorrei dare una simbolica pacca sulle spalle a Roger, perché l’ultima non è stata la sua puntata, diciamo che a lui venerdì 13 non porta molto bene e ne abbiamo le prove. Prima è stato sfan****to in diretta da Estefania che tra le cose più carine che gli ha detto c’è un non sei un uomo e un mi fa schifo, poi durante la prova ricompensa contro Clemente si è infortunato facendosi molto male ad una caviglia, tanto da doverlo portare subito in ospedale. Ma tornando ad Estefania, mi pare ovvio che non le sia parso vero che Laura abbia raccontato di quanto Roger sia stato traditore, per potersi aggrappare e mollarlo. Sono certa che non aspettasse che un appiglio, e Laura gliel’ha dato, e sapete perché voleva slegarsi da lui? Perché ha visto che la coppia non ha funzionato visto che lei è finita su playa sgamada al primo televoto e quindi Roger non le serviva più. Non che lui ...

