L' Inter si concede un' ultima speranza | Cagliari battuto 3-1

(Di domenica 15 maggio 2022) AGI - L'vince ae siun'per la corsa allo scudetto. All'Unipol Domus finisce 3-1 grazie al gol di Darmian e la doppietta di Lautaro, inutile invece il sigillo di Lykogiannis: la squadra di Inzaghi torna a -2 dal Milan capolista, a cui però basterà anche solo un pareggio, nell'giornata di campionato contro il Sassuolo, per cucirsi il tricolore addosso. Si complica tantissimo invece la strada verso la salvezza per gli uomini di Agostini, che scivolano a -2 dalla Salernitana ed ora devono pensare a battere il Venezia sperando che i campani non vincano con l'Udinese. Nel frattempo la città di Genova ha i suoi verdetti ufficiali: il Genoa retrocede in Serie B, la Sampdoria invece è salva indipendentemente dal risultato di domani con la ...