L’Inter non molla, Lautaro Martinez rovina la festa al Milan: il Cagliari più vicino al baratro della Serie B (Di domenica 15 maggio 2022) L’Inter rimanda la festa scudetto del Milan, i nerazzurri sono ancora in lotta per il primo posto. Si è giocata la partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi grazie ad un super Lautaro Martinez. Il Cagliari ko, la Serie B è ormai vicinissima. Il Cagliari si schiera con Pavoletti e Joao Pedro, il tecnico Inzaghi risponde con Martinez e Dzeko. I ritmi sono alti già nel primo tempo. La prima occasione è per Lykogiannis, poi un gol annullato a Skriniar per un tocco di mano. I padroni di casa rispondono con Marin. Al 26? la partita si sblocca con Darmian, bravo a sfruttare un cross di Perisic. L’Inter in ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022)rimanda lascudetto del, i nerazzurri sono ancora in lotta per il primo posto. Si è giocata la partita37esima giornata del campionato diA, colpo grossosquadra di Simone Inzaghi grazie ad un super. Ilko, laB è ormai vicinissima. Ilsi schiera con Pavoletti e Joao Pedro, il tecnico Inzaghi risponde cone Dzeko. I ritmi sono alti già nel primo tempo. La prima occasione è per Lykogiannis, poi un gol annullato a Skriniar per un tocco di mano. I padroni di casa rispondono con Marin. Al 26? la partita si sblocca con Darmian, bravo a sfruttare un cross di Perisic.in ...

