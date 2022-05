Lewandowski saluta il Bayern | i bavaresi hanno già scelto il sostituto!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’annuncio fatto in diretta sul suo futuro, non restano ancora molti dubbi sul fatto che, a partire dalla prossima stagione, Robertnon sarà più un giocatore delMonaco. In occasione del pareggio con il Wolfsurg nell’ultima giornata del campionato tedesco, infatti, l’attaccante ha dichiarato che quella potrebbe essere stata l’ultima partita giocata con la maglia del: “Non posso dirlo al 100%, ma è molto probabile che questa sia stata la mia ultima partita con il. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e per il club“. Già lo stesso direttore sportivo del club, nel pre partita, aveva parlato della volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, e le parole del capocannoniere di Germaniapoi confermato le voci di mercato ...