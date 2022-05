L’Europa apre al “congedo mestruale” | svolta nel mondo del lavoro

(Di domenica 15 maggio 2022) Per ora è solo un progetto di legge. Che però, se approvato, rischia di rivoluzionare ildeldi 3 o 5 giorni alle donne che lavorano. E’ la proposta che arriva dalla Spagna. Spagna propone “” per le donne Gli effetti del ciclosull’organismo delle donne sono vari. Dolori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

dellandro58 : RT @Giusepp18185978: Biden apre una porta a Putin, perché? Quando questa inutile Europa capirà che se gli USA fanno qualcosa lo fanno pensa… - ValentinaCheye1 : RT @Giusepp18185978: Biden apre una porta a Putin, perché? Quando questa inutile Europa capirà che se gli USA fanno qualcosa lo fanno pensa… - Giusepp18185978 : Biden apre una porta a Putin, perché? Quando questa inutile Europa capirà che se gli USA fanno qualcosa lo fanno pe… - AleMiglioz : #Torino bellissima. La #Pausini che apre con il botto. Il pubblico bellissimo. L'Italia super rappresentata con… - MarGilgamesh : @PoliticaPerJedi Per quale motivo razionale dovremmo accogliere nella nato Finlandia e Svezia? Quale sarebbe il van… -

Al vertice Nato di Berlino la Turchiaall'adesione dei due ...Turchiaall'adesione dei due Paesi nordici criticando però ''...da Berlino ha anche sottolineato come la sicurezza dell'...Milan - Atalanta è una sfida cruciale per, dove i nerazzurri cercheranno di dare io 200% delle loro ... Ecco'atmosfera ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una ...