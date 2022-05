Lentini: «Van Basten era il più grande di tutti, anche di Maradona» (Di domenica 15 maggio 2022) Avvenire intervista Gigi Lentini, ex storico del Toro che ha giocato anche con Milan e Atalanta. Ha 53 anni, ha appena preso il patentino d’allenatore di seconda categoria. «Vado poco allo stadio, Toro o Milan qualche volta, per il resto preferisco le partite in tv. Ho cambiato vita, l’ho fatto spesso nel corso degli anni in cui ho imparato a dire che potrei fare tutto, ma anche niente». Parla dei giocatori di un tempo, definisce Van Basten «il più grande di tutti, anche di Maradona». E dice di rivedersi in Leao, del Milan. «Sì, lui con quella progressione e quella voglia di mangiarsi tutta la fascia è un po’ un Lentini del terzo millennio. Molto forte, mi piace». Di Lentini, quando giocava nel Toro, si mettevano in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Avvenire intervista Gigi, ex storico del Toro che ha giocatocon Milan e Atalanta. Ha 53 anni, ha appena preso il patentino d’allenatore di seconda categoria. «Vado poco allo stadio, Toro o Milan qualche volta, per il resto preferisco le partite in tv. Ho cambiato vita, l’ho fatto spesso nel corso degli anni in cui ho imparato a dire che potrei fare tutto, maniente». Parla dei giocatori di un tempo, definisce Van«il piùdidi». E dice di rivedersi in Leao, del Milan. «Sì, lui con quella progressione e quella voglia di mangiarsi tutta la fascia è un po’ undel terzo millennio. Molto forte, mi piace». Di, quando giocava nel Toro, si mettevano in ...

