Leao e Theo devastanti! Milan | quasi fatta per lo scudetto | bolgia a San Siro | Atalanta ko

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilcompie il passo forse decisivo verso lo, che adesso è ancora di più nelle mani di rossoneri: se anche l'Inter dovesse vincere la partita sul campo del Cagliari, i rossoneri avrebbero due risultati a disposizione nell'ultima giornata. Contro il Sassuolo basterebbe infatti anche un pari, dato che in caso di arrivo a pari punti la squadra di Pioli avrebbe la meglio sull'Inter in virtù degli scontri diretti. Ilha quindi superato l'ostacolo più difficile di questo finale di stagione: contro l'i rossoneri hanno sfoderato una prestazione ai limiti della perfezione, accelerando nel secondo tempo e trovando l'uno-due a firma di RafaHernandez. Entrambi hanno fatto qualcosa di straordinario: prima, che al 56esimo ha ...

A decidere la sfida di San Siro - contratta nel primo tempo e decisamente più gradevole nella ripresa - sonoHernandez, protagonista di un coast to coast da standing ovation. Per ...... ma potrebbe esserlo tra circa due ore e mezza: la vittoria che i rossoneri timbrano sull'Atalanta, con i gol di RafaelHernandez che arrivano nel secondo tempo per indirizzare la partita ...Milan-Atalanta 2-0, le pagelle: Leao segna e decide, Theo Hernandez vola e chiude il match. Maignan salva il risultato, Kalulu è un muro Primo tempo bloccato in scena a San Siro. Il Milan rimane ...In un San Siro vestito a festa il Milan vince 2-0 e si porta momentaneamente a +5, in attesa di Cagliari – Inter. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo, Leao e Theo Hernandez, con il 19 rossonero a ...