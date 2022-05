Lea Melandri | un gruppo di donne ha creato l’archivio online della pensatrice femminista | “È la memoria collettiva di un movimento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022) Se chiudete gli occhi e pensate ad un’immagine simbolo degli anni Settanta, quale per prima vi balza in mente? Potrebbe essere quella dell’uomo con il volto coperto da un passamontagna che impugna la pistola puntandola di fronte a sé nel mezzo di una strada cittadina sconvolta dai tumulti. O quella di una e piùche uniscono le mani a triangolo sopra la testa durante una manifestazione di piazza, con l’espressione di una risoluta determinazione in volto. La mano armata, le mani giunte nel gesto: due icone dell’immaginario che alludono a storie e percorsi di quegli anni di tumultuoso cambiamento. Potrebbe non essere un caso che nelle successive cancellazioni e riscrittureil segnoviolenza armata sia, forse, quello che ha lasciato il marchio più profondo. E che ...