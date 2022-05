Le sanzioni alla Russia funzionano? «Senza embargo al petrolio l’economia continua a reggere» (Di domenica 15 maggio 2022) A causa delle sanzioni imposte dai Paesi occidentali, l’economia russa sta peggiorando. Ma Senza subire crolli: secondo quanto riportato da l’Economist, l’attività economica quotidiana dei russi pare non aver risentito molto delle misure adottate. Lo scorso 29 aprile, il tasso di interesse sui titoli di stato russi è stato abbassato dal 17% al 14%, segno che i mercati ripongono maggiore fiducia rispetto a febbraio nella capacità di Mosca – che ha un’economia abbastanza “chiusa” e quindi non particolarmente dipendente da altri Paesi – di sopravvivere alle sanzioni. Il default arriverà, ma non subito Le sanzioni stanno avendo effetto, ma forse non drasticamente come sperato. I prezzi dei beni di consumo, ad esempio, sono aumentati del 10% dall’inizio dell’anno per via del deprezzamento del ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) A causa delleimposte dai Paesi occidentali,russa sta peggiorando. Masubire crolli: secondo quanto riportato da l’Economist, l’attività economica quotidiana dei russi pare non aver risentito molto delle misure adottate. Lo scorso 29 aprile, il tasso di interesse sui titoli di stato russi è stato abbassato dal 17% al 14%, segno che i mercati ripongono maggiore fiducia rispetto a febbraio nella capacità di Mosca – che ha un’economia abbastanza “chiusa” e quindi non particolarmente dipendente da altri Paesi – di sopravvivere alle. Il default arriverà, ma non subito Lestanno avendo effetto, ma forse non drasticamente come sperato. I prezzi dei beni di consumo, ad esempio, sono aumentati del 10% dall’inizio dell’anno per via del deprezzamento del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il G7 non riconoscerà mai le frontiere che la Russia tenta di modificare con la forza. Lo si legge nel comunicato f… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - Palazzo_Chigi : #G7, Draghi: Dobbiamo continuare a sostenere l’#Ucraina e andare avanti con le sanzioni alla Russia. Allo stesso te… - MilaVolani : @La7tv @concitadeg @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 Le sanzioni alla Russia. Il rublo vola. - Alba53056840 : RT @marcopalears: Dopo lo scandalo dei rubli di #Savoini, l'alleanza tra #Lega e il partito russo, le pagliacciate con le magliette e le ri… -