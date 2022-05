Le Pussy Riot di nuovo live, l’Anti-War Tour al via da Berlino (Di domenica 15 maggio 2022) Tornano a esibirsi dal vivo contro la guerra di Putin. Il gruppo femminista russo Pussy Riot, dichiaratamente anti-Cremlino, ha dato il via al proprio Tour europeo. La band punk rock si è esibita alla Funkhaus di Berlino con il loro spettacolo che è un mix composto di musica, teatro e registrazioni video e che si basa sul libro di Maria Alyokhina "Riot Days". Uno show pensato per supportare l'Ucraina. "E' il nostro primo concerto dopo due anni senza Tour, con questa Tournée vogliamo supportare l'Ucraina, gloria all'Ucraina" ha detto sul palco Maria Alyokhina che è fuggita dagli arresti domiciliari in Russia vestita da rider.La misura cautelare le era stata inflitta per un post su Instagram in favore dell'oppositore del Cremlino Alexei Navalny. In Russia ora abbiamo una ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Tornano a esibirsi dal vivo contro la guerra di Putin. Il gruppo femminista russo, dichiaratamente anti-Cremlino, ha dato il via al proprioeuropeo. La band punk rock si è esibita alla Funkhaus dicon il loro spettacolo che è un mix composto di musica, teatro e registrazioni video e che si basa sul libro di Maria Alyokhina "Days". Uno show pensato per supportare l'Ucraina. "E' il nostro primo concerto dopo due anni senza, con questanée vogliamo supportare l'Ucraina, gloria all'Ucraina" ha detto sul palco Maria Alyokhina che è fuggita dagli arresti domiciliari in Russia vestita da rider.La misura cautelare le era stata inflitta per un post su Instagram in favore dell'oppositore del Cremlino Alexei Navalny. In Russia ora abbiamo una ...

Advertising

monsalema1 : RT @ChanceGardi: Il dissidente russo Pyotr Verzilov con Bergoglio. A destra durante una 'performance artistica' fa sesso in pubblico nel… - FedeleAmico : RT @ChanceGardi: Il dissidente russo Pyotr Verzilov con Bergoglio. A destra durante una 'performance artistica' fa sesso in pubblico nel… - MarcoRCapelli : RT @ChanceGardi: Il dissidente russo Pyotr Verzilov con Bergoglio. A destra durante una 'performance artistica' fa sesso in pubblico nel… - effe_grazia : RT @ChanceGardi: Il dissidente russo Pyotr Verzilov con Bergoglio. A destra durante una 'performance artistica' fa sesso in pubblico nel… - mm1064 : RT @ChanceGardi: Il dissidente russo Pyotr Verzilov con Bergoglio. A destra durante una 'performance artistica' fa sesso in pubblico nel… -

Covid, 36.042 nuovi casi su 263.747 tamponi e altri 91 morti ... resta vedova tre giorni dopo aver sposato un commilitone nell'acciaieria Azovstal ATLANTIC COUNCIL Serata di gala a Washington per Draghi premiato le immagini dai social Russia, la Pussy Riot ... Covid, salgono le reinfezioni: al 5,8%, oltre 400mila totali | Calano casi e ricoveri: lieve aumento dei morti ... resta vedova tre giorni dopo aver sposato un commilitone nell'acciaieria Azovstal ATLANTIC COUNCIL Serata di gala a Washington per Draghi premiato le immagini dai social Russia, la Pussy Riot ... Pussy Riot dal vivo a Berlino: un resoconto non obiettivo Un resoconto del concerto delle Pussy Riot a Berlino. Il racconto intenso di una resistenza che non possiamo immaginare. Le Pussy Riot di nuovo live, l'Anti-War Tour al via da Berlino Venerdì, 13 maggio 2022 Home > aiTv > Le Pussy Riot di nuovo live, l'Anti-War Tour al via da Berlino Berlino, 13 mag. (askanews) - Tornano a esibirsi dal vivo contro la guerra di Putin. Il gruppo femm ... ... resta vedova tre giorni dopo aver sposato un commilitone nell'acciaieria Azovstal ATLANTIC COUNCIL Serata di gala a Washington per Draghi premiato le immagini dai social Russia, la...... resta vedova tre giorni dopo aver sposato un commilitone nell'acciaieria Azovstal ATLANTIC COUNCIL Serata di gala a Washington per Draghi premiato le immagini dai social Russia, la...Un resoconto del concerto delle Pussy Riot a Berlino. Il racconto intenso di una resistenza che non possiamo immaginare.Venerdì, 13 maggio 2022 Home > aiTv > Le Pussy Riot di nuovo live, l'Anti-War Tour al via da Berlino Berlino, 13 mag. (askanews) - Tornano a esibirsi dal vivo contro la guerra di Putin. Il gruppo femm ...