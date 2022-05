Le pagelle di Bologna-Sassuolo | nessuna sufficienza | Theate il peggiore

Advertising

CanaleSassuolo : Bologna-Sassuolo 1-3: le pagelle dei neroverdi - infoitsport : Bologna - Sassuolo 1 - 3, le pagelle | Berardi rovesciata da urlo, Scamacca in doppietta - infoitsport : Bologna, le pagelle di CM: crolla la difesa, a segno solo Orsolini - sportli26181512 : Sassuolo, le pagelle di CM: brilla Scamacca, bene Berardi e Chiriches: Bologna – Sassuolo: 1-3 Consigli 6: in ville… - Ftbnews24 : Pagelle Bologna Sassuolo 1-3: neroverdi corsari al Dall’Ara #SerieA -

TUTTO mercato WEB

Mihajlovic 5: ilgioca come se fosse in vacanza, le statistiche parlano chiaro e anche il risultato.Commenta per primo- Sassuolo: 1 - 3 Consigli 6: in villeggiatura, completamente inoperoso contro unsvogliato e apatico. Muldur 6: giornata da compitino fatto a dovere, mai un pericolo dal suo lato. Bene così. (dal 34' st Tressoldi 6: dieci minuti lineari e attenti). Chiriches 7: Arnautovic ... Le pagelle del Bologna - Arnautovic guida di un gruppo in vacanza. Orsolini merita il gol In difesa alza un muro invalicabile per il Bologna ROGERIO 6,5: dà un buon contributo alle scorribande offensive del Sassuolo; in difesa se la cava senza grandi patemi Davide FRATTESI 7: gioca una ...Finale di stagione amaro per il Bologna, almeno per quanto riguarda la platea del Dall’Ara: nell’ultima sfida casalinga della stagione, infatti, i rossoblù perdono una brutta partita contro il Sassuol ...