Laura Pausini ha un malore durante la finale dell'Eurovision: sui social spiega cosa è successo (Di domenica 15 maggio 2022) Minuti di grande ansia ieri sera per il pubblico che stava seguendo la finale dell'Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino. Laura Pausini infatti, improvvisamente è scomparsa senza lasciare traccia in un momento della serata, tra l'altro, molto importante. Mika e Alessandro Cattelan hanno preso in mano la situazione iniziando con la classifica dei voti dati dalle giurie di tutti i paesi partecipanti, senza Laura Pausini. Impossibile però non notare la sua assenza. Tutti si sono chiesti che fine avesse fatto Laura, che è tornata poi in onda, qualche minuto dopo. La cantante, non ha dato molte spiegazioni in diretta: "E' stata la tensione di questa serata" ha detto sul palco. Questa notte però sui social, ha voluto ...

