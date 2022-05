Laura Pausini: ecco perché è scomparsa durante i risultati all’Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) Ieri sera Laura Pausini è stata la vera regina dell’Eurovision Song Contest. La cantante ha confezionato un’apertura della finale col botto, esibendosi con le sue hit in 5 lingue diverse, con vari cambi d’abito e una scenografia degna dello show internazionale che ha presentato. Verso la fine dello spettacolo però ci siamo chiesti tutti che fine avesse fatto la Pausini. Infatti Alessandro Cattelan e Mika hanno letto da soli quasi tutti i risultati delle votazioni, per più di 20 minuti Laura non si è vista sul palco. Quando è riapparsa la Pausini si è scusata con il pubblico e ha spiegato: “Scusatemi, ero un po’ troppo emozionata per questa grandiosa serata“. sul gobbo c’è il nome di Laura ma lei non si è mai vista QUALCUNO PUÒ SPIEGARE COSA STA SUCCEDENDO PER FAVORE? ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022) Ieri seraè stata la vera regina dell’Eurovision Song Contest. La cantante ha confezionato un’apertura della finale col botto, esibendosi con le sue hit in 5 lingue diverse, con vari cambi d’abito e una scenografia degna dello show internazionale che ha presentato. Verso la fine dello spettacolo però ci siamo chiesti tutti che fine avesse fatto la. Infatti Alessandro Cattelan e Mika hanno letto da soli quasi tutti idelle votazioni, per più di 20 minutinon si è vista sul palco. Quando è riapparsa lasi è scusata con il pubblico e ha spiegato: “Scusatemi, ero un po’ troppo emozionata per questa grandiosa serata“. sul gobbo c’è il nome dima lei non si è mai vista QUALCUNO PUÒ SPIEGARE COSA STA SUCCEDENDO PER FAVORE? ...

