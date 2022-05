Laura Pausini e il malore a Eurovision | ' Colpa dello stress' Cosa è successo durante la finale di ieri

Advertising

trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - trash_italiano : LAURA PAUSINI CANTACI TUTTO #Eurovision #EscIta #Esc2022 - fraversion : possiamo dire che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno portato a casa il loro compito in maniera impecca… - noccioline_ : RT @MetaErmal: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan sono 3 fenomeni. #Eurovision - e_inveceno_ : @AndreSannaPau Laura Pausini NUMERO 1 #Eurovision #ESCita #ESC2022 -

Così, sui social, spiega il motivo della sua assenza momentanea ieri sera sul palco dell' Eurovision al momento della votazione, che ha mandato in fibrillazione i suoi fan. Eurovision, ...Dopo svariati minuti in cui i due sono andati avanti senza di lei, finalmenteè apparsa dicendo semplicemente: 'Scusate, ero troppo emozionata'. La cantante ha così ripreso regolarmente il suo ...«Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle ...Momenti di tensione ieri per Laura Pausini, nota cantante italiana e conduttrice per la prima volta negli Eurovision Song Contest 2022 Ieri sera si è conclusa la splendida kermesse canora internaziona ...