L'arcivescovo di Kiev: 'La cosiddetta denazificazione è il genocidio del popolo ucraino' (Di domenica 15 maggio 2022) Guerra in Ucraina e strage degli innocenti. 'Oggi l'obiettivo della Russia in Ucraina è cosiddetta 'denazificazione'. In realtà, invece, si tratta del genocidio del popolo ucraino apertamente ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) Guerra in Ucraina e strage degli innocenti. 'Oggi l'obiettivo della Russia in Ucraina è'. In realtà, invece, si tratta deldelapertamente ...

Trovate in una fossa comune 500 corpi di persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. Arcivescovo di Kiev: 500 persone in una fossa comune con una pallottola nella testa. Arcivescovo Kiev: "Fossa comune con 500 cadaveri, mani legate e pallottola in testa"