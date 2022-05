L’appartamento del silenzio, il nuovo romanzo di Gianni Verdoliva (Di domenica 15 maggio 2022) Non tutti i luoghi sono casa; ma “L’appartamento del silenzio”, un’elegante dimora in centro città, lo diventa per Beppe Novari, dopo anni di abbandono per strane dicerie. È proprio grazie a questo appartamento che i personaggi del romanzo si incontrano: personalità e vite diverse che dall’unione riescono a salvarsi, riunendosi attorno a un fuoco familiare. Insieme, riusciranno a ricucire le loro vite e quelle di chi, prima, ha abitato le stanze di quella bella e un po’ sinistra dimora, trasformando il silenzio in gioia. Gianni Verdoliva vive e lavora a Torino. È giornalista pubblicista: ha scritto per varie testate e attualmente collabora col mensile Polizia e democrazia. È uno S.F.E.R.A. coach. Ha esordito nella scrittura con la raccolta di racconti Come anime scelte che si ritrovano ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) Non tutti i luoghi sono casa; ma “del”, un’elegante dimora in centro città, lo diventa per Beppe Novari, dopo anni di abbandono per strane dicerie. È proprio grazie a questo appartamento che i personaggi delsi incontrano: personalità e vite diverse che dall’unione riescono a salvarsi, riunendosi attorno a un fuoco familiare. Insieme, riusciranno a ricucire le loro vite e quelle di chi, prima, ha abitato le stanze di quella bella e un po’ sinistra dimora, trasformando ilin gioia.vive e lavora a Torino. È giornalista pubblicista: ha scritto per varie testate e attualmente collabora col mensile Polizia e democrazia. È uno S.F.E.R.A. coach. Ha esordito nella scrittura con la raccolta di racconti Come anime scelte che si ritrovano ...

Advertising

Lopinionista : L’appartamento del silenzio, il nuovo romanzo di Gianni Verdoliva - GalloMarcegallo : @13mari81 Viviamo in appartamento Un cane dovrebbe uscire almeno 3 volte al giorno Siamo in 5 ... già so che mi dov… - aleappo53 : Il 13 maggio, dipendenti del Comitato Investigativo, con il supporto delle forze speciali, hanno perquisito l'appar… - francesco997453 : RT @QRicordi: #lospillo del gianka Giustamente anni fa ci siamo indignati per l'appartamento ristrutturato dal Cardinale Bertone. Però c'è… - APofftheroad : …spesso si deve dividere l'appartamento con bambini, mogli o coinquilini vari e la tranquillità non è sempre garant… -

Dal cellulare ai sopralluoghi i punti ancora da chiarire dell'omicidio di Udine ...nell'appartamento di via della Valle. Ci saranno verifiche da svolgere nei due appartamenti di Toffoli e Paglialonga ma anche nella stanza di Manuel Mason. L'attrezzatura speciale degli esperti del ... Carico di cocaina, arrestati ...di 32 sono stati arrestati in flagranza nel loro appartamento in ... hanno evitato il carcere: lui (fratello del più noto Stefano, ... lui (fratello del più noto Stefano, arrestato per l'omicidio di ... ilmessaggero.it ...nell'di via della Valle. Ci saranno verifiche da svolgere nei due appartamenti di Toffoli e Paglialonga ma anche nella stanza di Manuel Mason.'attrezzatura speciale degli esperti......di 32 sono stati arrestati in flagranza nel loroin ... hanno evitato il carcere: lui (fratellopiù noto Stefano, ... lui (fratellopiù noto Stefano, arrestato per'omicidio di ... Primavalle, occupa una casa popolare e le sparano contro le finestre