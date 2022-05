La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022 che risuona (anche) di solidarietà (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva forte e chiaro il messaggio di solidarietà inviato dall’Europa all’Ucraina. E risuona – anche – della vittoria dei Kalush Orchestra della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. La band ucraina, infatti, ha scalato la classifica grazie ai voti ricevuti dal pubblico a casa (oltre quattrocento), svettando sulla Gran Bretagna (inizialmente favorita), sulla Svezia e sulla Spagna. Una vittoria che sa anche, giustamente, di appoggio morale e di sostegno, e risuona sulle note di Stefania, una canzone dedicata alla figura della madre (patria) che con le immagini che giungono da Kyiv e dalle altre città, assume un significato ancora più profondo. In serata, il presidente ucraino Zelensky, aveva lanciato un appello sui social, pubblicando un ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva forte e chiaro il messaggio diinviato dall’Europa all’Ucraina. E– delladei Kalush Orchestra della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La band ucraina, infatti, ha scalato la classifica grazie ai voti ricevuti dal pubblico a casa (oltre quattrocento), svettando sulla Gran Bretagna (inizialmente favorita), sulla Svezia e sulla Spagna. Unache sa, giustamente, di appoggio morale e di sostegno, esulle note di Stefania, una canzone dedicata alla figura della madre (patria) che con le immagini che giungono da Kyiv e dalle altre città, assume un significato ancora più profondo. In serata, il presidente ucraino Zelensky, aveva lanciato un appello sui social, pubblicando un ...

