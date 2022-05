La versione di Renzi sulla corsa fallita del premier al Colle | “L’errore fu dei Draghi’s boys Si può essere bravi prof | ma il Parlamento è altro”

(Di domenica 15 maggio 2022) Ladelal? Secondo Matteofu dei ““, ovvero i collaboratori più stretti e in particolare Francesco Giavazzi e Antonio Funiciello. E’ questa la ricostruzione dell’exche, nel suo ultimo libro “Il mostro”, tra le tante cose torna anche sui giorni concitati dell’elezione del presidente della Repubblica. Ed espone la suadei fatti: ricorda come sia stato tra i principali sostenitori di Mario Draghi, ma anche di come il “suo candidato” abbia completamente sbagliato strategia.assolve ile se la prende piuttosto con chi l’ha consigliato che, a suo dire, non ha saputo capire come funziona il ...

Advertising

News24_it : La versione di Renzi sulla corsa fallita del premier al Colle: “L’errore fu dei Draghi’s… - Il Fatto Quotidiano - RobertoMerlino1 : @EnricoMose Beh, di sicuro tu voterai la GRANDE COALIZIONE pro-Draghi , una bella versione di “paella italiana” con… - Ulisse0672 : @GennaroSenatore Se io fossi un marxista, uno di quelli trinariciuti, inventerei Matteo Renzi, per avere la piu' in… - Tess_1966 : Cavoli a merenda versione #Renzi - DomaniGiornale : Arriva il libro di #MatteoRenzi: indagini per finanziamenti illeciti, rapporti poco chiari con gli 007, e persino l… -

Il Fatto Quotidiano

... se no staremo sempre fermi" sostiene l'ex ministro all'ambiente del governo, Gian Luca ... Un Passante di nuova generazione Eccoci, dunque, al " Passante di nuova generazione ", unache ...... protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip , pronta a dare la suadei ... Nella puntata in onda sabato 14 maggio 2022, la presentatrice incontra Matteo, leader di Italia ... La versione di Renzi sulla corsa fallita del premier al Colle: “L’errore fu dei Draghi’s… PAGELLE MONTURANO CAMPIGLIONE - Moretti e Bracalente sottotono, dalle parti di Malaigia non si passa di Nicolò Ottaviani Renzi 6: non viene chiamato mai in causa se non nel primo tempo quando sulla co ...per raccontare la sua versione sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, ospite la settimana scorsa del talk show. (Tv Sorrisi e Canzoni) ...