La Svezia verso la richiesta d’adesione alla Nato | il primo partito di governo dice sì

Leggi su open.online

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilsocialdemocratico svedese,guida deldi Stoccolma, ha annunciato il suo sostegnocandidatura del Paese all’ingresso nella. Ne dà notizia un comunicato diffuso oggi, 15 maggio, in cui si legge anche: «I socialdemocratici lavoreranno per garantire che la, se la domanda sarà approvata, esprima la propria riserva sul dispiegamento di armi nucleari e basi permanenti sul proprio territorio». Domani è prevista la riunione dell’esecutivo per prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riferito oggi dai media svedesi, in caso di via libera lapresenterà ufficialmente la domanda di adesione all’Alleanza martedì 17 maggio. Oggi a decidere per il sì è stata la Finlandia: nel corso della conferenza stampa di ...