La strage suprematista di Buffalo ripresa e postata in diretta dal killer sui social

Advertising

VauroSenesi : Il suprematista bianco responsabile della strage di Buffalo (il simpatico emblema che sfoggia non vi ricorda niente… - Agenzia_Ansa : Biden: 'La strage di Buffalo è un atto di terrorismo interno'. E' il commento del presidente statunitense alla str… - HuffPostItalia : Strage al supermercato di Buffalo. Il killer è un 18enne suprematista bianco, in un manifesto la sua 'filosofia' - NazzarenoMi : RT @Beaoh11: Il suprematista, autore della strage di Buffalo, ostenta con orgoglio gli stessi simboli dei nazisti buoni di Azov https://t.c… - MSM9731 : RT @Beaoh11: Il suprematista, autore della strage di Buffalo, ostenta con orgoglio gli stessi simboli dei nazisti buoni di Azov https://t.c… -

Sul suo conto c'era già stata una segnalazione alla polizia nel giugno scorso. Una vicenda che riporta al centro del dibattito statunitense la facilità con cui si vendono e ottengono le armiChe non si sia trattato di una"a caso" è stato chiaro fin da subito, ma che ci fosse, prima ... Payton Gendron, viene esposta la cosiddetta teoriabianca della "Grande sostituzione"...Viene esposta la tesi secondo cui i bianchi vengono poco a poco sostituiti da persone non bianche, una teoria cospirazionista che è stata usata in passato da killer bianchi per giustificare violenze c ...Payton Gendron, autore della strage, nel 2021 era stato segnalato dal suo liceo come "ragazzo problematico che diceva di voler fare una sparatoria alla cerimonia di diploma o successivamente" ...