vaticannews_it : Dopo tanti rinvii, il parlamento della #Somalia elegge il presidente del Paese. Oggi l'inizio degli scrutini. Enric… - fisco24_info : La Somalia elegge il suo presidente all'ombra degli Shabaab: Paese alle prese con siccità che potrebbe portare a ca… - AgenziaH : RT @vaticannews_it: Dopo tanti rinvii, il parlamento della #Somalia elegge il presidente del Paese. Oggi l'inizio degli scrutini. Enrico Ca… - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: Dopo tanti rinvii, il parlamento della #Somalia elegge il presidente del Paese. Oggi l'inizio degli scrutini. Enrico Ca… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: Dopo tanti rinvii, il parlamento della #Somalia elegge il presidente del Paese. Oggi l'inizio degli scrutini. Enrico Ca… -

I parlamentari somali hanno iniziato a votare oggi per scegliere il prossimo presidente tra quasi una quarantina di candidati. L'instabile paese del Corno d'Africa è alla ricerca di stabilità politica ...... ricordando le riforme fatte sotto la sua guida, in particolare in ambito finanziario, e ribadendo l'impegno a portare laad avere il sistema "one man, one vote". Se il presidente del ...I parlamentari somali hanno iniziato a votare oggi per scegliere il prossimo presidente tra quasi una quarantina di candidati. (ANSA) ...Le due camere riunite in seduta comune per l'elezioni. Coprifuoco nella capitale per possibili attentati da parte del gruppo terroristico. Cinque i ...