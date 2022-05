La rivoluzione gentile di Angelo Nairod (Di domenica 15 maggio 2022) di Gemma Criscuoli Se credete che una rivoluzione non possa essere gentile, non conoscete Angelo Nairod. Biologo nutrizionista e fotografo innamorato della scrittura, ha presentato, presso la Libreria Imagine’s Book, la sua ultima raccolta di racconti, “Uova in camicia…E altre storie di (stra)ordinario coraggio”, edita da Dialoghi: dodici narrazioni in cui ritrovarsi e amarsi è l’unico antidoto alla violenza domestica, all’odio contro diverse identità sessuali, all’ottusità che non perdona il diritto di essere, comunque e sempre, liberi. Tra le emozionanti letture di Maria Robertazzi e del controtenore Pasquale Auricchio, che ha cantato brani ricchi di tensione e bisogno di rinascita ( da “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper a “Praying” di Kesha, per chiudere con “Mad world” di Gary Jules), Olga Chieffi ha ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 15 maggio 2022) di Gemma Criscuoli Se credete che unanon possa essere, non conoscete. Biologo nutrizionista e fotografo innamorato della scrittura, ha presentato, presso la Libreria Imagine’s Book, la sua ultima raccolta di racconti, “Uova in camicia…E altre storie di (stra)ordinario coraggio”, edita da Dialoghi: dodici narrazioni in cui ritrovarsi e amarsi è l’unico antidoto alla violenza domestica, all’odio contro diverse identità sessuali, all’ottusità che non perdona il diritto di essere, comunque e sempre, liberi. Tra le emozionanti letture di Maria Robertazzi e del controtenore Pasquale Auricchio, che ha cantato brani ricchi di tensione e bisogno di rinascita ( da “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper a “Praying” di Kesha, per chiudere con “Mad world” di Gary Jules), Olga Chieffi ha ...

