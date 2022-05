La proposta indecente di Joe Biden al Cremlino | l' offerta in gran segreto Per la pace…

(Di domenica 15 maggio 2022) La telefonata tra Lloyd Austin, segretario della Difesa degli Stati Uniti, e Sergei Shoigu, ministro della Difesa della Russia, ha segnato la riapertura di un dialogo che era stato congelato lo scorso 18 febbraio, sei giorni prima dell'inizio di quella che a Mosca chiamano “operazione militare speciale” per la “denazificazione” dell'Ucraina. Ilsi sta rendendo conto di essersi infilato in una guerra che non può vincere: a Vladimir Putin avevano prospettato una rapida conquista di Kiev con conseguente rovesciamento di Volodymyr Zelensky. Invece dopo quasi tre mesi di conflitto i russi a stento riescono a controllare il Donbass, con le voci di malcontento e addirittura ammutinamenti delle truppe che si intensificano ogni giorno di più. Addirittura sui canali televisivi di Stato iniziano a essere evidenziati e criticati gli insuccessi dell'esercito, così ...

Advertising

GianpaoloNasta : @pistoligno_gol @LGramellini @JPeppp Nico, madonna quanto temo la stessa cosa! ????? Ma se arriva la classica propos… - Riccardo957 : @DmitryEvic Auguriamoci che tenga duro e non si lasci influenzare da qualche proposta indecente. - micol_graziano : #MicolGrazianoBlog: 'Proposta indecente' di #AdrianLyne - Un #film da avere nella #cineteca #recensione ??… - ROBERTOLEONE56 : @gbarbacetto Proposta indecente - Frances79537193 : @milfsilvia Bisognosa di una proposta indecente? -

Il Posticipo

Malena,in prima serata: scandalo su Italia 1Giuseppe Ieropoli Caro Signor Ieropoli , a lume di naso, la suami sembra sensata e, come ... Insomma, stiamo assistendo inermi a uno spettacoloche penalizza fortemente la vita dei ... Müller e la…proposta indecente del Manchester United: “Mi piaceva l’idea, ma il Bayern ha rifiutato…” Ho una proposta indecente. Una richiesta impossibile. Una sfida insopportabile. Lo Stato liberi Vincenzo Vinciguerra. È in carcere da 43 anni, dopo aver confessato di essere l’autore della strage di P ...L’ultima durante la puntata andata in onda Lunedì scorso mentre leggeva un messaggio per Ilona Staller, poi eliminata dal gioco Quest’anno l’Isola dei famosi procede così tra un doppio senso ed un err ...