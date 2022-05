La posizione che tutti gli uomini trovano più eccitante: anche il tuo partner! (Di domenica 15 maggio 2022) Ma insomma, quale sarebbe la posizione più eccitante per gli uomini? Scopriamo subito di quale si tratta in modo da sapere… come comportarci! No, dai, non dircelo: sappiamo già che tu ed il tuo partner non avete assolutamente di questi problemi e vi conoscete a menadito! Tu sai tutto di lui e lui sa tutto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 15 maggio 2022) Ma insomma, quale sarebbe lapiùper gli? Scopriamo subito di quale si tratta in modo da sapere… come comportarci! No, dai, non dircelo: sappiamo già che tu ed il tuo partner non avete assolutamente di questi problemi e vi conoscete a menadito! Tu sai tutto di lui e lui sa tutto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CarloCalenda : Eccone un altro. La scorsa legislatura spesa solo a spiegare che i grillini erano peggio dei fascisti. E ora? “I co… - Inter : ?? | PALOOOOO 91'- @DenzelJMD2 in posizione di attaccante, destro che si stampa sul palo e nega il poker all'Inter… - borghi_claudio : Chi si straccia le vesti per un'opinione di un mio collega difforme verso la posizione finalmente raggiunta dalla L… - sadbutglad1 : voi dovete sponsorizzare l’ep di sissi fino all’1.30 la prima cosa che deve vedere appena prende il cellulare è la… - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | PALOOOOO 91'- @DenzelJMD2 in posizione di attaccante, destro che si stampa sul palo e nega il poker all'Inter #CagliariIn… -