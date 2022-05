La Nato: «L’Ucraina può vincere la guerra». E Berlino spinge per l’adesione di Finlandia e Svezia all’Alleanza (Di domenica 15 maggio 2022) L’Ucraina pul vincere la guerra: questa è l’opinione di Mircea Geoana, uno dei vicesegretari della Nato, che ha parlato al vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a Berlino. Geoana ha aggiunto che nel corso della la cena di ieri sera con i rappresentanti Finlandia e Svezia si respirava «un clima costruttivo». Una percezione confermata dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che a margine del vertice ha affermato: «Se il parlamento e la popolazione di Svezia e Finlandia decideranno di entrare nella Nato, saremo ancora più forti». La ministra ha aggiunto inoltre che se i due Paesi «dovessero decidere di entrare, al momento giusto saremo molto molto veloci» nell’ultimare il processo di ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022)pulla: questa è l’opinione di Mircea Geoana, uno dei vicesegretari della, che ha parlato al vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a. Geoana ha aggiunto che nel corso della la cena di ieri sera con i rappresentantisi respirava «un clima costruttivo». Una percezione confermata dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che a margine del vertice ha affermato: «Se il parlamento e la popolazione didecideranno di entrare nella, saremo ancora più forti». La ministra ha aggiunto inoltre che se i due Paesi «dovessero decidere di entrare, al momento giusto saremo molto molto veloci» nell’ultimare il processo di ...

