La Luna diventa rossa, stanotte l'eclissi totale (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Arriva la Luna rossa: questa notte il nostro satellite farà il suo spettacolare ingresso nel cono di penombra formato dalla Terra che transita davanti al Sole per dare inizio a uno dei fenomeni astronomici più attesi e affascinanti, l'eclissi Lunare totale. La Luna comincerà a oscurarsi dalle 3:32 del mattino, mentre alle 4:20 avrà inizio la fase di eclissi parziale. Il momento di picco si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino. La metà orientale degli Stati Uniti e tutto il Sud America avranno l'opportunità di vedere ogni fase dell'eclissi Lunare, che inizierà in Nord America, ma il fenomeno sarà visibile anche dall'Italia. Riusciremo a vedere l'eclissi solo per la prima parte, perché nella sua fase di ... Leggi su agi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Arriva la: questa notte il nostro satellite farà il suo spettacolare ingresso nel cono di penombra formato dalla Terra che transita davanti al Sole per dare inizio a uno dei fenomeni astronomici più attesi e affascinanti, l're. Lacomincerà a oscurarsi dalle 3:32 del mattino, mentre alle 4:20 avrà inizio la fase diparziale. Il momento di picco si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino. La metà orientale degli Stati Uniti e tutto il Sud America avranno l'opportunità di vedere ogni fase dell're, che inizierà in Nord America, ma il fenomeno sarà visibile anche dall'Italia. Riusciremo a vedere l'solo per la prima parte, perché nella sua fase di ...

Advertising

sulsitodisimone : La Luna diventa rossa, stanotte l'eclissi totale - followbenetazzo : TI PORTO VIA TUTTO Leggetelo, mi ringrazierete a vita, eviterete un'altra Luna. - gazzettamodena : Carpi. Comunioni e cresime dei bimbi Il luna park diventa “cattedrale” - Cris19880280 : RT @HandyCrypto: Abbiamo imparato la lezione: una stable algoritmica non avrà mai un futuro sereno. A livello di rischio, ruotare liquidità… - WinsClown : RT @HandyCrypto: Abbiamo imparato la lezione: una stable algoritmica non avrà mai un futuro sereno. A livello di rischio, ruotare liquidità… -