La Lazio valuta due nomi per la porta

Tra i nodi che la Lazio dovrà sciogliere in vista della prossima stagione vi è anche quello relativo alla porta. In virtù della doppia partenza di Strakosha e Reina, i biancocelesti dovranno necessariamente ingaggiare un nuovo estremo difensore e al momento per questo ruolo la rosa dei candidati sembra essere ristretta a due nomi. Chi difenderà la porta della Lazio nella prossima stagione? Nelle scorse settimane è stato fatto un sondaggio per Sergio Rico, 37 anni, del Mallorca, ma il tecnico dei biancocelesti Sarri preferisce un portiere giovane e possibilmente già esperto. Un profilo che risponde al nome di Marco Carnesecchi. Classe 2000, di proprietà dell'Atalanta, è stato il grande protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, ed è quindi ritenuto perfetto per difendere la porta biancoceleste.

