La Juventus guarda in casa Atalanta: spunta il nuovo obiettivo per l’attacco (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine di un’annata che ha di fatto deluso le aspettative dei tifosi, la Juventus deve cominciare a studiare le mosse per il prossimo mercato estivo, anche in vista di una stagione che prenderà il via in anticipo. Con l’addio certo di Paulo Dybala, resta Morata il compagno di reparto di Dusan Vlahovic, ma la questione legata alla permanenza a Torino dello spagnolo resta tutt’ora opaca. IL PUNTO Morata piace molto ad Allegri, che vorrebbe continuare ad averlo a disposizione, ma la società vacilla, perché non sembra intenzionata a pagare i 35 milioni di euro previsti per il riscatto dell’Atletico, a cui vorrebbe invece proporre una soluzione da 15/20 milioni. Morata Juventus SampdoriaIntanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già iniziato a ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine di un’annata che ha di fatto deluso le aspettative dei tifosi, ladeve cominciare a studiare le mosse per il prossimo mercato estivo, anche in vista di una stagione che prenderà il via in anticipo. Con l’addio certo di Paulo Dybala, resta Morata il compagno di reparto di Dusan Vlahovic, ma la questione legata alla permanenza a Torino dello spagnolo resta tutt’ora opaca. IL PUNTO Morata piace molto ad Allegri, che vorrebbe continuare ad averlo a disposizione, ma la società vacilla, perché non sembra intenzionata a pagare i 35 milioni di euro previsti per il riscatto dell’Atletico, a cui vorrebbe invece proporre una soluzione da 15/20 milioni. MorataSampdoriaIntanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, laavrebbe già iniziato a ...

