La guerra presenta il conto anche in tavola: il gelato costa di più (Di domenica 15 maggio 2022) Con l'arrivo del caldo cresce il cosumo del gelato, ma quest'anno coni e coppette potranno costare un piccolo capitale. L'aumento dei prezzi sfiora il 10% a livello nazionale, frutto di una catena di rincari che parte da lontano: dalla guerra in... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Con l'arrivo del caldo cresce il cosumo del, ma quest'anno coni e coppette potrannore un piccolo capitale. L'aumento dei prezzi sfiora il 10% a livello nazionale, frutto di una catena di rincari che parte da lontano: dallain...

Advertising

romatoday : La guerra presenta il conto anche in tavola: il gelato costa di più - Today_it : La guerra presenta il conto anche in tavola: il gelato costa di più - PalermoToday : La guerra presenta il conto anche in tavola: il gelato costa di più - GCarnovale : RT @DomaniGiornale: ??????La Finlandia presenta la domanda per far parte dell'alleanza - DomaniGiornale : ??????La Finlandia presenta la domanda per far parte dell'alleanza -