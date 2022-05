La grande fuga dal lavoro, ma imprese miopi : più flessibilità per riconquistare i talenti (Di domenica 15 maggio 2022) È già esodo silenzioso per la metà dei lavoratori: lasciano il proprio posto in cerca di uno migliore con più flessibilità d’orari, smartworking e una prospettiva di crescita professionale e personale . Ma altri 4 su 10 sono pronti ad andarsene se le loro richieste non saranno considerate. L’analisi delle ultime tre grandi indagini Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) È già esodo silenzioso per la metà dei lavoratori: lasciano il proprio posto in cerca di uno migliore con piùd’orari, smartworking e una prospettiva di crescita professionale e personale . Ma altri 4 su 10 sono pronti ad andarsene se le loro richieste non saranno considerate. L’analisi delle ultime tre grandi indagini

Advertising

fattoquotidiano : La grande fuga dei medici (e gli ospedali cercano personale su Telegram) @antonellocapor2 - donbalaverde : @raffilpt Non è facile, comunque non avesse fatto quell'azione sicuramente sarebbero partiti a turno gli altri in f… - FrankTaricone : RT @pengueraffaele: La grande fuga dagli ospedali - FrancescoTrovo : RT @corriereveneto: #Belluno Il Vajont, la frana, poi la grande fuga: ora il borgo-fantasma di Funes rinasce museo - sassari74 : RT @fattoquotidiano: La grande fuga dei medici (e gli ospedali cercano personale su Telegram) @antonellocapor2 -