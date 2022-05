La giornalista anti Putin Marina Osvaynnikova denunciata dall’ex marito: è un dipendente della tv di Stato russa (Di domenica 15 maggio 2022) La giornalista russa protagonista del blitz anti-guerra durante il telegiornale, Marina Ovsyannikova, ha dichiarato che l’ex marito le ha fatto causa per ottenere la custodia dei figli, che hanno 17 e 11 anni. A darne notizia è la stessa Ovsyannikova, che ora vive e lavora in Germania, ripresa dal Guardian. L’ex compagno è un dipendente della tv di Stato Russia Today (Rt). Ovsyannikova, che ha fatto sapere di non voler tornare in Russia fino a quando Vladimir Putin resterà al potere, ha spiegato che l’ex marito non permette ai figli di uscire dal Paese per vederla. Uno di loro, il maggiore, è «un forte sostenitore della guerra in Ucraina e la considera una traditrice». Leggi anche: Il ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Laprotagonista del blitz-guerra durante il telegiornale,Ovsyannikova, ha dichiarato che l’exle ha fatto causa per ottenere la custodia dei figli, che hanno 17 e 11 anni. A darne notizia è la stessa Ovsyannikova, che ora vive e lavora in Germania, ripresa dal Guardian. L’ex compagno è untv diRussia Today (Rt). Ovsyannikova, che ha fatto sapere di non voler tornare in Russia fino a quando Vladimirresterà al potere, ha spiegato che l’exnon permette ai figli di uscire dal Paese per vederla. Uno di loro, il maggiore, è «un forte sostenitoreguerra in Ucraina e la considera una traditrice». Leggi anche: Il ...

