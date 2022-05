La frecciata di Damiano dei Måneskin alla Francia: “Non avvicinatevi troppo ai tavoli”| VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) I Måneskin, ieri sera, hanno solcato il palco del PalaAlpitour di Torino, durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest, a un anno dalla vittoria come ospiti internazionali della kermesse europea. E dopo l’esibizione con il loro nuovo singolo, Supermodel, il leader del gruppo Damiano David, ha lanciato una ‘frecciatina’ alla Francia (e al presidente francese Emmanuel Macron) in merito a una polemica scoppiata durante la finale della scorsa edizione. La frecciata di Damiano dei Måneskin alla Francia: “Non avvicinatevi troppo ai tavoli” VIDEO Quando uno dei conduttori dell’evento, Alessandro Cattelan, ha chiesto a Damiano di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) I, ieri sera, hanno solcato il palco del PalaAlpitour di Torino, durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest, a un anno dvittoria come ospiti internazionali della kermesse europea. E dopo l’esibizione con il loro nuovo singolo, Supermodel, il leader del gruppoDavid, ha lanciato una ‘frecciatina’(e al presidente francese Emmanuel Macron) in merito a una polemica scoppiata durante la finale della scorsa edizione. Ladidei: “NonaiQuando uno dei conduttori dell’evento, Alessandro Cattelan, ha chiesto adi ...

Advertising

TheQ_continuum : RT @neXtquotidiano: La frecciata di Damiano dei #Måneskin alla Francia: “Non avvicinatevi troppo ai tavoli”| VIDEO - neXtquotidiano : La frecciata di Damiano dei #Måneskin alla Francia: “Non avvicinatevi troppo ai tavoli”| VIDEO - hanjinirett : che frecciata ha fatto damiano?? - infoitcultura : I Maneskin sul palco dell’Eurovision, la frecciata di Damiano: «Divertitevi e non avvicinatevi troppo al tavolo» –… - robpalasuol : Comunque Damiano come un qualsiasi Stark del trono di spade con la frecciata ai francesi so true of him -