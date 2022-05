"La droga mi ha fatto male". Così Jeremias Rodriguez si è salvato (Di domenica 15 maggio 2022) Il fratello di Belen e Cecilia ha toccato il fondo tra dipendenze e depressione. Si è salvato grazie all'amore della fidanzata conosciuta poco dopo il primo lockdown Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Il fratello di Belen e Cecilia ha toccato il fondo tra dipendenze e depressione. Si ègrazie all'amore della fidanzata conosciuta poco dopo il primo lockdown

Advertising

tananailyricbot : siamo stati sotto cassa di mezza Europa. ho fatto i conti con l'ansia e la droga. ho fatto a botte con rabbia e la… - NelliGian : @matteosalvinimi Ieri hai fatto un bombardamento a tappeto(consigliato da qualche amico?) 38 tweet Uno più ridicol… - cescu : @pulcetto Siamo amici, perché lo hai fatto? Il caldo, la noia, la droga? Sarà un’escalation? - ClaudioVerga : Malgioglio ha fatto il lavaggio del cervello agli italiani GOMBLOTTO ?? l’hanno scorso la droga, quest’anno Malgy #ESCita - Damonsvoice : Il mio unico scopo d'ora in avanti è capire come cazz0 ha fatto l'uk ad arrivare seconda perché davvero non me lo r… -