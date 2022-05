La donna con demenza senile uccisa sulla porta di casa da un poliziotto (Di domenica 15 maggio 2022) La polizia di Las Cruces, in New Mexico (Stati Uniti) ha avviato un'indagine interna per fare luce sul caso di Amelia Baca, una donna di 75 anni affetta da demenza senile, uccisa con due colpi di pistola da un agente. I fatti risalgono allo... Leggi su today (Di domenica 15 maggio 2022) La polizia di Las Cruces, in New Mexico (Stati Uniti) ha avviato un'indagine interna per fare luce sul caso di Amelia Baca, unadi 75 anni affetta dacon due colpi di pistola da un agente. I fatti risalgono allo...

Advertising

SimoPillon : Dopo aver tolto di mezzo il padre, ora si sta cercando di far fuori la figura materna con surrogati ideologici. Noi… - Tg3web : Il Papa in piazza San Pietro con le mogli di due soldati intrappolati a Mariupol, ed elogia Giuditta: 'Donna coragg… - PalermoToday : La donna con demenza senile uccisa sulla porta di casa da un poliziotto - 3000pedalo : @SBruganelli Sonia, mi permetto di darti del tu, sei una grandissima professionista e una donna fantastica! Eri uno… - marisavillani : RT @FS_691_026: @PBerizzi Un apprezzamento NON è violenza. Sono parole e si può rispondere. La violenza è quella del senegalese catturato c… -